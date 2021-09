Mannheim. (pol/lyd) Wegen eines lauten Knalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3.45 Uhr wurde ein Anwohner in der Fressgasse auf einen Einbruch aufmerksam. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich zwei Personen durch eine zerborstene Glastür Zutritt in ein Feinkostgeschäft im Quadrat P4.

Wie die Tür aufgebrochen wurde, ist bislang nicht bekannt. Letztlich entwendeten die Einbrecher neben Lebensmitteln auch einen Laptop, bevor sie in Richtung der Planken flüchteten.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkamen die Täter. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

> Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Der erste ist ca. 1,80 bis 1,90 m groß, schlank, schwarze kurze Haare, trug eine graue Strickjacke und schwarze Jeans. Der zweite ist ca. 1,80 bis 1,90 m groß, schlank Er war bekleidet mit einem weißen Tanktop und schwarzen Jeans.

Weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.