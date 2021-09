Mannheim. (pol/lyd) Am Donnerstag brachen bislang Unbekannte in eine Dachgeschosswohnung im Stadtteil Seckenheim ein. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 7 und 16.40 Uhr.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in die Wohnung eines 57-Jährigen in der Badener Straße ein. Der Wohnungsinhaber hatte am frühen Morgen das Mehrfamilienhaus verlassen. Anschließend betrat die Täterschaft, vermutlich über die Eingangstür, das Gebäude und verschafften sich mit einem unbekannten Werkzeug Zutritt zur Wohnung.

Dort entwendeten sie aus einem Schrank Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Erst als der 57-Jährige in den Nachmittagsstunden wieder nach Hause zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest.

Er rief sofort die Polizei. Noch am Abend wurde die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg verständigt, die mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Straße gesehen haben sowie darüber hinaus Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon: 0621 174 4444 zu melden.