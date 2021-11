Mannheim. (pol/lyd) Am Mittwochabend gegen 19 Uhr betraten zwei Mitarbeiter einer Firma die Büroräumlichkeiten. Wie die Polizei mitteilt, schloss sich ihnen ganz selbstverständlich eine weitere Person an und betrat das Gebäude der Firma in der Kleiststraße in der Neckarstadt ebenfalls.

Im Glauben, dass der Unbekannte zu dem jeweils anderen gehöre, bemerkten die Mitarbeiter nicht, dass es sich bei dem Unbekannten in Wirklichkeit um einen Dieb handelte. Während die beiden Angestellten nichtsahnend ihrer Arbeit nachgingen, entwendete der Langfinger unbemerkt eine Geldkassette und spazierte wieder aus dem Gebäude.

Anschließend brach er die Box gewaltsam auf und entwendete das darin befindliche Bargeld in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Betrags. Letztendlich ließ der Dieb die beschädigte Geldkassette in der Ludolf-Krehl-Straße, in der Nähe einer Bushaltestelle, zurück und flüchtete.

Dort wurde die beschädigte Box um 21:15 Uhr von einer 29-jährigen Passantin entdeckt, die sofort eine Straftat vermutete und die Polizei verständigte. Die beiden Mitarbeiter hatten den dreisten Diebstahl bis dahin noch nicht bemerkt und wurden schließlich von den Polizisten aufgeklärt. Die Geldkassette wurde sichergestellt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180-185 cm groß, 25-35 Jahre alt, kräftige Statur, kurze/braune/gelockte Haare, schwarze Oberbekleidung, schwarzes Basecap.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter sowie dessen weitere Fluchtrichtung machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621-33010 zu melden.