Mannheim. (pol/mare) Diebe haben bei einem Einbruch in eine Mannheimer Gaststätte zwei Kisten Wein mitgehen lassen. Das berichtet die Polizei.

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr brachen die Unbekannten in eine Gaststätte im Quadrat P6 ein. Die Unbekannten kletterten über Außenmobiliar auf eine Markise und gelangten so über ein Fenster in das Obergeschoss. Aus dem Lagerraum entwendeten die Täter zwei Kisten Wein. Da das Lager verschlossen war, konnten die Täter in keine weiteren Räume vordringen.

Bei der Tatortaufnahme konnten die Polizisten DNA-Spuren sichern. Diese werden nun durch die zentrale Kriminaltechnik ausgewertet. Die genaue Schadenshöhe wird im Rahmen der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls noch beziffert. Zeugentelefon: 0621/12580.