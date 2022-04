Mannheim. (pol/mare) Unbekannte haben rund 20 Tonnen Buntmetall von einem Metallverwertungsbetrieb in Mannheim gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Unbekannten stiegen gegen 21.30 Uhr zunächst über den mit Stacheldraht gesicherten Metallzaun des Metallschrott-Handels im "Sammelbahnhof" und gelangten so auf das Firmengelände. Hier sperrten sie den Wachhund zunächst in den Zwinger und drangen anschließend in ein Firmengebäude ein. Dort nahmen sie die Schlüssel für das Tor und einen Gabelstapler an sich. Dann fuhren sie mit einem Lastwagen auf das Gelände und luden rund 20 Tonnen Kupfer, Messing und weiteres Metalle im Wert von über 200.000 Euro auf das Fahrzeug. Danach verließen sie mit dem Lastwagen das Gelände.

Eine Zeugin konnte gegen 22 Uhr beobachten, wie ein Lastwagen mit weißem Führerhaus und rotem Auflieger das Firmengelände verließ und davonfuhr. Bereits zuvor hatte sie lautes Rumpeln wahrnehmen können.