Mannheim. (pol/mare) Autoknacker haben in Mannheim am Wochenende 29 Autos in Mannheim aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Alle Aufbrüche fanden in der Nacht auf Sonntag in den Quadraten A bis F statt. In einer Tiefgarage in D3 wurden dabei gleich sechs Fahrzeuge aufgebrochen. Bei den Autos wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Nicht immer machten die Täter dabei Beute. Aus einigen Fahrzeugen wurden Elektrogeräte, Kleider und Sonnenbrillen gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/12580.