Mannheim. (pol/msc) Ein Dieb ist in das Büro einer Lebensmittelmarkt-Filialleiterin eingebrochen, hat bei seiner Flucht allerdings einen entscheidenden Hinweis hinterlassen. Die Polizei fahndet nun nach dem 23-Jährigen. Laut Polizeibericht liegen bereits mehrere Anzeigen gegen den Mann vor.

Am Donnerstagvormittag verschaffte er sich zunächst Zugang zum Büro. Dort klaute er den Geldbeutel und das Handy aus der Handtasche, ging anschließend wieder in den Verkaufsraum. Die Filialleiterin wurde laut Polizei kurz darauf auf den Mann aufmerksam, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als der Mann aus dem Laden ging, bemerkte sie offenbar ihr Geldbeutel und ihr Handy in dessen Händen.

Der Dieb ergriff die Flucht und warf dabei einige erbeutete Gegenstände unter geparkte Autos, unter anderem den Geldbeutel der Filialleiterin. Außerdem fand die Polizei einen an ihn adressierten Entlassbrief einer Klinik. So konnte die Identität des Täters geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht den 23-Jährigen noch, der vom Markt in D3 aus in Richtung Paradeplatz geflüchtet ist.