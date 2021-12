Mannheim. (pol/mün) In der Nacht zu Freitag wurde in der Mannheimer Neckarstadt ein Zigarettenautomat gesprengt - der zweite Vorfall dieser Art in dieser Woche in Mannheim. Erst vor 2 Tagen war eine gleiche Straftat in Vogelstang verübt worden.

Dieses Mal krachte es in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen 2 und 5 Uhr am Silvestermorgen. Der Automat wurde nach Angaben der Polizei komplett zerstört. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet

Zeugen soillen sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt (Rufnummer 0621/33010) melden.