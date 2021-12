Mannheim. (dpa) Bis zu 20 Bohrmaschinen haben Unbekannte von einem Firmengelände in Mannheim gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen die Täter in der Nacht zu Freitag mehrere verschlossene Fahrzeuge auf dem Gelände aufgebrochen haben, in denen sich die Bohrmaschinen befanden. Die Maschinen sollen einen Wert von insgesamt mindestens 25.000 Euro haben.