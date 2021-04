Mit dem Schulstart wurde es in der Straßenbahn Richtung Weinheim schnell zu voll. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (pol/mün) Dieser Tee-Plausch kommt eine 41 Jahre alte Falschparkerin teuer zu stehen. Sie hatte am Mittwochnachmittag ihren VW Touran im Stadtteil Neuostheim so schlecht geparkt, dass sie dabei die Straßenbahngleise blockierte. Gut 45 Minuten kamen die Linien nicht mehr durch die Dürerstraße, weil das Heck des VW Touran in die Straße ragte.

Und gerade als der Abschleppdienst gegen 15.15 Uhr seines Werkes walten wollte, kehrte die Falschparkerin zurück. Sie gab an, lediglich kurz zum Teetrinken bei einer in der Nähe wohnenden Freundin gewesen zu sein, heißt es im Polizeibericht. Das Klingeln der blockierten Straßenbahnen habe sie nicht gehört. Und auf anderem Wege war sie für die Polizei auch nicht zu erreichen.

Sie wurde von den eingesetzten Beamten eindringlich ermahnt, künftig verkehrsgerecht zu parken.

Der Teeplausch könnte die Frau nun teuer zu stehen kommen, wenn das Verkehrsunternehmen RNV ihr die Ausfallzeiten der Straßenbahn in Rechnung stellt. Zumindest die Kosten für den Abschlepper wird sie übernehmen müssen.