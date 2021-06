Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer informierte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr die Polizei, nachdem ein Skoda-Fahrer an der Einmündung der Seilerstraße in die Dalbergstraße einen haltenden 28-jährigen Renault-Fahrer aufgefahren ist und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernen wollte. Dem Zeuge zufolge war der Autofahrer auch durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

Wenig später fanden die Polizisten den betrunkenen 22-jährigen Skoda-Fahrer in der Nähe des Unfallorts. Er saß in seinem Auto, dass diverse Beschädigungen aufwies, die vermutlich von weiteren Unfällen stammen.

Da sich der Gemütszustand des 22-Jährigen stetig änderte und er gegenüber den Beamten erst laut und dann aggressiv wurde, hoben ihn die Beamten aus dem Skoda und fixieren ihn kurz. Danach nahmen sie ihn mit auf das Polizeirevier, wo ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass er rund 2,4 Promille intus hatte.

Nachdem sich der 22-Jährige wieder beruhigt hatte und eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er die Wache wieder verlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun, woher die zahlreichen Beschädigungen am Skoda des 22-Jährigen stammen. Außerdem sieht der junge Mann einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.