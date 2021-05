Mannheim. (pol/mün) Ein 30-jähriger Betrunkener soll am Freitagabend im Stadtteil Neckarau Polizeibeamte angegriffen haben - dabei wollten die Polizisten ihm eigentlich helfen. Gegen 22.30 Uhr waren Polizei und Rettungsdienst verständigt worden. In der Parkplatzausfahrt eines Lebensmittelmarktes in der Luisenstraße würde ein betrunkener und blutender Mann auf dem Boden liegen.

Die Polizisten fanden den Mann, der offensichtlich wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, seinen Weg alleine fortzusetzen. Seine Verletzung wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt.

Als er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollte, flüchtete er zunächst. Er konnte jedoch durch die Polizeibeamten eingeholt und in Gewahrsam genommen werden.

Während der Fahrt zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau soll er im randaliert und gegen die Trennwand im Fahrzeug getreten haben. Laut Polizeibericht soll er einen Beamten mit dem Fuß gegen das Kinn getreten haben, als die Fahrzeugtür geöffnet wurde. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray habe der 30-Jährige seine Angriffe eingestellt.

An der Dienststelle angelangt, weigerte sich der aggressive Mann auszusteigen, weshalb er in die Arrestzelle getragen werden musste, heißt es in dem Bericht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde ein Arzt angefordert. Auch diesen habe der Betrunkene angegriffen und erst nachdem er fixiert wurde sei die Blutprobe entnommen worden.

Nachdem der Mann sich in der Arrestzelle beruhigt hatte, konnte er gegen 2.30 Uhr wieder auf freien Fuß entlassen werden.

Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.