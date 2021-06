Mannheim. (pol/mün) Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut beschädigte eine Audi-Fahrerin am Dienstag in Mannheim mehrere Autos. Die alarmierten Polizisten fanden die Frau in der Rudolf-Diesel-Straße auf der Friesenheimer Insel. Dort hatte sie auch die Autos angefahren.

Auf ihr Fehlverhalten angesprochen, bot die sichtlich alkoholisierte Frau den Polizisten eine vierstellige Bargeldsumme an, damit diese sie weiterfahren lassen. Die Beamten gingen laut Polizeibericht auf den strafbaren Bestechungsversuch nicht ein und nahmen die Frau stattdessen mit auf das Polizeirevier.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Während ihr eine Blutprobe entnommen wurde, beleidigte die 25-Jährige mehrere Beamte und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Nachdem sich die Frau wieder beruhigt hatte, durfte sie ihren Heimweg zu Fuß antreten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Auch unklar ist, ob weitere Personen geschädigt wurden.

Die 25-Jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter Bestechung.