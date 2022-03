Mannheim. (pol/mare) Die Vollbremsung einer Straßenbahn führte am Freitag zum Sturz einer 62-jährigen Frau. Das berichtet die Polizei.

Aufgrund einer fehlerhaft gestellten Weiche in Höhe des Paradeplatzes führte die 39-jährige Straßenbahnfahrerin der Linie 7 demnach gegen 16.45 Uhr eine Vollbremsung durch. Deswegen stürzte eine 62-Jährige in der Straßenbahn. Sie wurde nach der Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie lediglich leichte Verletzungen davontrug.

Wie es zu der Störung an der Weiche kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Kurpfalzbrücke war für etwa 45 Minuten gestört. Die Straßenbahnen wurden auf einer anderen Fahrtstrecke umgeleitet.