Mannheim. (pol/mare) In Mannheim kommt es am Freitagmittag nach einem Unfall zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Im Bereich "Alter Messplatz" gab es laut Polizei gegen 11 Uhr einen Unfall mit einem Motorradfahrer. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt ist aktuell nicht befahrbar. Auch der ÖPNV ist betroffen.

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.

Weitere Informationen folgen ...