Mannheim. (pol/rl) Nach einem Verkehrsunfall war die Bundesstraße B36 zwischen der Abfahrt Relaisstraße und Mannheim-Rheinau am Montagabend voll gesperrt. Das teilte die Polizei mit.

Der Mitteilung zufolge war ein Mini gegen 21.30 Uhr auf der B36 in Richtung Schwetzingen zunächst nach links von der Fahrbahn abkommen und dann in die Mittelleitplanke geprallt. Dann wurde der Wagen wurde nach rechts abgewiesen und blieb an der rechten Schutzplanke stehen.

Da die Fahrzeugtür blockiert war, musste die Feuerwehr den Fahrer aus dem Mini befreien. Der Schwerverletzte kam zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik. Nach der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten wurde die B36 gegen 23 Uhr wieder freigegeben. Der Mini musste abgeschleppt werden. Es entstand rund 15.000 Sachschaden.

Hinweise zum Unfallhergang erbittet die Verkehrspolizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4222.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 0.40 Uhr