Mannheim. (pol/mare) Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag eine Vollbremsung der Straßenbahn aus gelöst. Er ist danach geflüchtet, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 16.45 Uhr fuhr er demnach auf der Lortzingstraße in Richtung Waldhofstraße. Anschließend fuhr er verbotswidrig geradeaus weiter in die Carl-Benz-Straße. In diesem Moment querte eine Straßenbahn die Fahrbahn des Mannes. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Auto gerade noch rechtzeitig verhindern.

Durch den Bremsvorgang stürzte jedoch eine 25-jährige schwangere Frau, die als Fahrgast in der Straßenbahn mitfuhr. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht. Der Unfallverursacher ergriff unterdessen die Flucht und entkam unerkannt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744222.