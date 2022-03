Mannheim. (pol/msc) Am Samstagabend versuchten zwei Tatverdächtige in ein geparktes Auto einzubrechen. Dazu sind die 26- und 27-jährigen Männer zunächst um den Mercedes in der Heinrich-Lanz-Straße herumgelaufen, haben dann die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen, so die Polizei. Ein aufmerksamer Anwohner rief allerdings zu ihnen hinunter und störte sie.

Die beiden Männer flohen daraufhin in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße, wurden dort aber von der Polizei festgenommen. Die Durchsuchung ihrer Wohnräume erbrachte laut Polizei lediglich einen fremden Geldbeutel.