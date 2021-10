Mannheim. (pol/mare) Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Mannheim einem Roller-Fahrer über den Fuß gefahren. Das teilt die Polizei mit.

Der 25-jährige Roller-Fahrer war demnach gegen 13.50 Uhr in der Carl-Benz-Straße unterwegs und musste aufgrund eines Rückstaus im Kreuzungsbereich halten. Die 52-jährige Fahrerin des Ford, die in die Moselstraße abbiegen wollte, überholte den 25-Jährigen und streifte diesen, woraufhin er stürzte. Während der Roller-Fahrer am Boden lag, sei die 52-Jährige ihm über den Fuß gefahren.

Anschließend sei die Ford-Fahrerin davongefahren, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der verletzte Roller-Fahrer sowie ein Zeuge schilderten den Polizisten den Sachverhalt.

Anhand des Kennzeichens konnte die 52-Jährige rasch ermittelt werden. Diese muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Zudem erwarten sie führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Der Roller-Fahrer musste in einem Krankenhaus erstversorgt werden.