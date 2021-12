Mannheim. (RNZ/pri) Ein Auto ist am Donnerstagvormittag in Mannheim völlig ausgebrannt. Der Fiat 500 ging demnach auf dem Parkplatz eines Großhändlers für Kfz-Teile in der Morchfeldstraße in Flammen auf. Nach ersten Informationen hat der Autofahrer auf dem Parkplatz gegen 10.30 Uhr sein Auto abgestellt, um Ersatzteile zu kaufen.

Offenbar wegen eines technischen Defekts geriet das Auto in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, konnte aber schnell gelöscht werden. An dem Fiat 500 (Sondermodell Riva) entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Während den Löscharbeiten war die Morchfeldstraße zwischen der Friedhofstraße und Mallaustraße gesperrt.