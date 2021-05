Mannheim. (pol/pri/mare) Am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr geriet ein geparkter Chrysler im Bereich der Äußeren Wingerstraße in Käfertal aus noch unbekannter Ursache in Brand. Das teilt die Polizei mit.

Das Fahrzeug ist völlig ausgebrannt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert. Ob der Brand durch einen technischen Defekt oder durch Brandstiftung entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 09.05 Uhr