Mannheim. (pol/pri/mare) Am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr geriet ein geparkter Chrysler im Bereich der Äußeren Wingerstraße in Käfertal aus noch unbekannter Ursache in Brand. Das teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch das Brandgeschehen wurde auch ein Toyota leicht beschädigt. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Noch in unklar, wie noch der Sachschaden an den beiden Auto ist.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 10.19 Uhr