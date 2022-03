Mannheim. (pol/msc) In der Innenstadt wurde ein VW Up am Wochenende beschädigt, wie die Polizei berichtet. Offenbar ist ein anderes Auto zwischen Samstag 18 Uhr und Montag 15 Uhr beim Parken am VW hängengeblieben, danach aber ohne es zu melden weggefahren.

Der VW Up war während dieser Zeit in Höhe des Anwesens G7, 6 geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/12580 melden.