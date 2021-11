Mannheim. (pol/sake) Ein aufmerksamer Nachbar konnte am Freitag, 12. November, gegen 14 Uhr beobachten, wie ein unbekannter Täter sich über ein Küchenfenster Zutritt zu einer Wohnung verschaffte.

Der Täter gelangte zunächst durch die Haustüre in den Innenhof des Anwesens und warf dann mit einem Blumentopf das Küchenfenster der Wohnung in der Dammstraße ein, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Als er sich dann an der Fensterbank hochzog, bemerkte der Täter, dass er von einem Nachbar beobachtet wurde. Daraufhin ergriff er die Flucht.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Er trug rote Sneaker - "Chucks", eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose sowie eine Mund-Nasenbedeckung. Die Kapuze der Jacke hatte der Unbekannte ins Gesicht gezogen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 zu melden.