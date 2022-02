Mannheim-Neckarau. (pol/jasch) Ein Feuer in einer Schultoilette in einem Gymnasium in der Neckarau löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Mit die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte zu dem Brands in der Toilette im dritten Obergeschoss gegen 14 Uhr aus. Das Gebäude wurde geräumt und die Schüler zu einem Sammelpunkt gebracht.

Die Feuerwehr Mannheim konnte den Brand rasch löschen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt derzeit noch die Brandursache.