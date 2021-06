Mannheim-Neckarau. (pol) In der Voltastraße in Mannheim-Neckarau ereignete sich am Dienstag um kurz vor 11 Uhr ein Arbeitsunfall.

Dabei stürzte eine Person von einem etwa fünf Meter hohem Dach und zog sich nach jetzigem Erkenntnisstand Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.