Mannheim. (pol/ppf) Am Samstagabend um kurz vor 21 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Einsatzkräfte und meldete in der Lortzingstraße eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Da sich der 89-jährige Wohnungsinhaber noch in der Wohnung befand, aus welcher der Rauch zu erkennen war, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt und konnten den Mann mit einer Rauchgasvergiftung aus dem Gebäude retten. Schnell gelang es der Feuerwehr, angebrannte Essen als Ursache für die Rauchentwicklung auszumachen. Der Mann wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand durch den Rauch nicht, teilt die Polizei mit.