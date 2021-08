Mannheim. (pol/make) Im Rausch am Steuer war am Dienstag eine 33-Jährige in Käfertal. Die Frau wurde gegen 19 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal kontrolliert.

Die Frau war den Beamten aufgefallen, als sie sich beim Erblicken des Streifenwagens panisch in ihrem Fahrzeug hin und her bewegte.

Nachdem die Polizisten bei der Kontrolle mehrere körperliche Anzeichen feststellten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen, gestand die Frau, Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte dies.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau und des Autos fanden die Polizeibeamten letztlich 9,08 Gramm Amphetamin in Pulverform auf und beschlagnahmten dieses. Auf der Dienststelle wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Fahrzeugschlüssel bis die 33-Jährige ihre Fahrtüchtigkeit wiedererlangte. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln rechnen.