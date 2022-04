Mannheim-Almenhof. (pol/rl) Eine 77-jährige Seniorin wurde am vergangenen Dienstagmittag gegen 14 Uhr Opfer eines falschen Handwerkers. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann behauptete, dass es in der nahegelegenen Speyerer Straße einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er nun die Leitungen in der Wohnung der 77-Jährigen überprüfen müsse. Die Frau ließ ihn herein.

Während der Mann sich im Badezimmer aufhielt, drang offenbar eine weitere Person in die Wohnung ein und entwendete aus dem Schlafzimmer Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der angebliche Handwerker soll 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hat eine kräftige Statur und soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und hat eine kräftige Stimme. Er trug einen blauen Handwerkeranzug und hatte einen schweren Gang.

Das ermittelnde Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht Zeugen, die eine Person gewesen haben, auf welche diese Beschreibung passt. Diese sollten sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 0621/83397-0 melden.