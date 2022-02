Mannheim. (pol/sake) Zu einem Verkehrsunufall kam es am Mittwoch, 16.2., gegen 14.15 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Höhe des Quadrats L15.

Eine 79-jährigen VW-Fahrerin hatte kurz angehalten und beim Anfahren eine in Richtung Hauptbahnhof fahrende Straßenbahn übersehen. Es kam zur Kollision. Sowohl das Auto, als auch die Straßenbahn wurden dabei beschädigt. Durch den Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Linienverkehr.