Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagabend ist eine 77-jährige Frau in Mannheim ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 19.45 Uhr lief die Frau mit ihrem Rollator in der Straße "Am Schulgarten" entlang. Ihre Handtasche hatte sie dabei auf dem Rollator abgestellt und hielt den Griff der Handtasche und des Rollators in der rechten Hand. Ein Unbekannter soll plötzlich an der Handtasche der Frau gerissen haben.

Um nicht umzufallen, musste sie ihren Griff lockern, sodass der Unbekannte mitsamt Handtasche in Höhe der Hausnummer 2 durch einen Durchgang flüchten konnte. Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche aus Kunstleder, in der sich neben der Geldbörse der Dame weitere persönliche Gegenstände befanden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Mann war etwa 1,77 Meter groß und Anfang 20. Er hatte dunkle, lockige, kinnlange Haare und soll eine dunkle Hose und eine auffällige braun/beige-karierte Jacke getragen haben. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.