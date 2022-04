Mannheim. (pol/rl) Wegen Rauchentwicklung in einer Wohnung im Stadtteil Jungbusch wurden am Donnerstagabend Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Kurz nach 20 Uhr kam ein Mann in seine Wohnung zurück, die er zusammen mit einem 71-jährigen Mann nutzte. Als er die Tür öffnete kam ihm starker Rauch entgegen, der sich in der ganzen Wohnung verbreitet hatte. In der Küche fand er seinen Mitbewohner leblos am Boden liegen. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich eine Pfanne mit verkohltem Essen, das den Rauch verursacht hatte.

Die verständigten Rettungskräfte und der Notarzt versuchten noch erfolglos den 71-Jährigen wiederzubeleben.

Wie die Polizei mitteilte, war aber nicht der Rauch die Todesursache gewesen. Der 71-Jährige hatte schon vorher unter Vorerkrankungen gelitten und bereits am Vorabend über starke Atemprobleme geklagt. Die Polizei geht davon aus, dass der 71-Jährige an den Folgen seiner Vorerkrankungen gestorben ist, während er das Essen zubereitete. Der Rauch durch das angebrannte Essen habe sich erst im Nachhinein entwickelt.