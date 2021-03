Mannheim. In der Oststadt ist am Donnerstagabend ein 56-jähriger Mann von einer Gruppe junger Männer überfallen worden. Der Mann wurde in der Theodor-Heuss-Anlage, in Höhe des Rhein-Neckar-Stadions von 4 bis 5 jungen Männern angesprochen und aufgefordert, seinen Geldbeutel herauszuholen. Als er dies verweigerte wurde er von den jungen Männern niedergeschlagen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Da der 56-Jährige hatte bei dem Angriff Verletzungen erlitten hatte, wurde er zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.