Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Mehrstündige Verkehrskontrollen führte die Polizei am vergangenen Dienstag in der Neckarstadt-West durch. Dabei kontrollierten zwölf Polizeibeamte die Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften an zwei Punkten zwischen 13 und 18.30 Uhr: der Brückenstraße und der Waldhofstraße.

Im Bereich der Brückenstraße wurde zusätzlich ein besonderer Fokus auf den Radverkehr und etwaige Rotlichtverstöße gelegt. Im Bereich der Waldhofstraße hatten die Polizeibeamten vor allem den Fahrzeugverkehr wegen möglicher Gurt-, Handy- und Rotlichtverstöße im Blick.

Neben 40 Fahrzeugen wurden auch 44 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden bei den Kontrollen rund 48 Verstöße festgestellt:

26 Rotlichtverstöße (21 Fahrradfahrer, fünf Autofahrer)

acht Handyverstöße (sieben Autofahrer, ein Radfahrer)

sieben Gurtverstöße

ein Verstoß gegen die Umweltzone

ein Verstoß wegen mangelnder Kindersicherung

zwei Verstöße wegen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge

Ein Autofahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen und wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt

Gegen zwei E-Scooter-Fahrer wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auch sie müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Derartige Verkehrskontrollen sollen fortgesetzt werden. Weitere Einsatzmaßnahmen sind bereits in Planung.