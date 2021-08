Mannheim. (pol/rl) Wegen besonders schwerem Diebstahl sitzt derzeit ein 34-jähriger in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der rumänische Staatsangehörige soll Montag gegen 13.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt sechs Parfüms im Wert von insgesamt 539 Euro gestohlen haben. Das Diebesgut hatte er im Markt in einem präparierten Rucksack gesteckt, der innen mit Alufolie ausgekleidet war. Dies sollte das Auslösen des Warensicherungssystems verhindern.

Allerdings hatten Angestellte den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Die eintreffenden Beamten konnten den 34-Jährigen stellen und verhaften. Danach stellte sich heraus, dass er bereits zwei Wochen vorher am 15. Juli wegen einer ähnlich gelagerten Tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war.

Am heutigen Mittwoch verurteilte das Amtsgericht Mannheim den Rumänen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung. Nach der Gerichtsverhandlung und Eröffnung eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.