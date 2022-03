Mannheim. (pol/mare) Ein 31-Jähriger randalierte am Mittwochnachmittag in einer Bäckereifiliale in Mannheim und beleidigte das Personal und Passanten. Das berichtet die Polizei.

Der Mann beschädigte aus unklaren Gründen die Eingangstür des Ladengeschäfts in der Hochuferstraße. Zudem zerstörte er das Schaufenster der Warenauslage, sodass dort ausgelegte Backwaren durch Splitter der geborstenen Scheibe nicht mehr zum Verkauf geeignet waren. Im Anschluss beleidigte er die Verkäufer und Kunden mit unflätigen Worten, bevor er die Bäckerei verließ.

Er wurde von einer Polizeistreife an der Straßenbahnhaltestelle "Landwehrstraße" gefunden und festgenommen. Zur Feststellung seiner Identität wurde er zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht.

Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 31-Jährige auffällig und murmelte fortlaufend zusammenhanglose Sätze. Da er sich offenbar in einer mentalen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Untersuchung in eine Fachklinik gebracht und in die Obhut der dortigen Ärzte gegeben.

Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.