Mannheim. (pol/mare) Am Freitagnachmittag hat eine 29-jährige Autofahrerin einen Unfall mit einem Rettungswagen verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 16.10 Uhr war die Seat-Fahreerin demnach in der Käfertaler Straße in Richtung "Alte Feuerwache" unterwegs. Dabei übersah eine 29-Jährige den Rettungswagen, obwohl dieser Blaulicht und Horn eingeschaltet hatte. Die anderen Autofahrer auf der Käfertaler Straße stoppten rechtzeitig vor der Kreuzung, um die Bahn für den Rettungswagen freizumachen. Die Seat-Fahrerin fuhr aber in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.