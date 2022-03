Mannheim. (pol/mare) Ein 24-jähriger Mann hat in Mannheim den Bahnverkehr gestört und Polizisten angegriffen. Das teilen die Beamten mit.

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei demnach verständigt, nachdem eine Person immer wieder den Schienenbereich in Höhe T1 betrat und so den Straßenbahnverkehr behinderte. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie dann auch tatsächlich die Person. Da der Mann auf Ansprache nicht reagierte und sich erneut eine Straßenbahn näherte, eilte einer der Polizisten zu dem 24-Jährigen und wollte diesen von den Gleisen wegführen. Plötzlich stieß der junge Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mit seinem Kopf in Richtung des Beamten.

Der Polizist wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Daraufhin wurde der 24-Jährige mit auf das Polizeirevier genommen. Dort versuchte der junge Mann dann erneut mit einem Kopfstoß einen Polizisten zu verletzen.

Dies gelang ihm jedoch nicht. Hinweise auf einen mögliche Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich keine. Noch am Abend wurde der 24-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zu größeren Verkehrsbehinderungen oder Verspätungen kam es durch den Zwischenfall nicht.

Die Polizei ermittelt weiter. Unter anderem wird derzeit geprüft, ob sich der 24-Jährige wegen "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" strafbar gemacht hat.