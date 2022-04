Ludwigshafen. (RNZ/rl) Am frühen Montagabend kam es gegen 18.15 Uhr in einer Anlage der "Ineos-Styrolution" auf dem Werksgelände der BASF zu einem Brand an einer Pumpe. Das teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit.

Die Werkfeuerwehr habe den Brand umgehend gelöscht, hieß es. Die Ursache werden noch ermittelt. Zwei Mitarbeiter einer Drittfirma erlitten bei dem Brand Rauchvergiftungen und kamen nach der Erstversorgung durch den BASF-Rettungsdienst vorsorglich stationär in eines der umliegenden Krankenhäuser.