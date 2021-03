Ludwigshafen. (RNZ) Am Donnerstag kam es gegen 8 Uhr in einem Betrieb der Firma "DyStar" im Werksteil Süd bei der BASF in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall. Das teilte die BASF am Donnerstag mit.

Bei Reinigungsarbeiten an einem Staubfilter sei es zu einer Stichflamme durch Entzündung von Indigo Granulat gekommen. Ein Mitarbeiter des Standortpartners DyStar erlitt dabei Verbrennungen und kam nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF in ein umliegendes Krankenhaus. Die Brandstelle wurde vom Betrieb gelöscht und die Feuerwehr war zur Nachkontrolle vor Ort.

Indigo Granulat ist ein Textilfarbstoff. Indigo Granulat ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.