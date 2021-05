Ludwigshafen. (dpa/lrs) Ein Mann soll in Ludwigshafen den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Messer attackiert haben. Das 49 Jahre alte Opfer wurde im Brustbereich schwer verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der 47-jährige mutmaßliche Angreifer wurde kurz nach der Tat am Sonntag festgenommen. Er sitzt mittlerweile wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Frau wurde den Angaben zufolge Zeugin der Tat.