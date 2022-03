Lobbach. (luw) Zum wiederholten Mal ist ein großes Hinweisschild des "Sanhemed GbR Corona-Testzentrums" am Ortseingang schwer beschädigt worden. Sowohl bei Betreiber Christian Fuhrmann als auch im Rathaus herrscht Kopfschütteln angesichts der Vandalismus-Fälle: Über 1000 Euro betrage der Schaden inzwischen, sagte Fuhrmann auf Anfrage der RNZ.

Das an einem Bauzaun befestigte Schild weist am Ortseingang aus Reichartshausen kommend auf die Testmöglichkeit am Rathaus hin. "Ich hatte es noch extra mit Kabelbinder befestigt", erzählt Fuhrmann, der auch Testzentren in Schönbrunn und Aglasterhausen betreibt – dort habe er derartiges übrigens noch nie erlebt. So sei wiederholt das Schild in Lobbach aus der Verankerung gerissen und "mutwillig zusammengetreten" worden. Zudem sei die beschriftete Plane mit einem Messer zerschnitten worden. Ihn wundere zudem, dass es immer wieder das Schild an derselben Stelle treffe. "Ich habe jetzt schon überlegt, eine Überwachungskamera aufzuhängen", sagt Fuhrmann in der Befürchtung, dass die Täter vielleicht noch einmal zuschlagen.

Generell zeigt er sich mit dem Betrieb des Lobbacher Testzentrums sehr zufrieden. Man habe hier ein gutes Konzept ausgearbeitet, das Tests auch ohne vorherige Terminbuchung sowie einen schnellen Ablauf ermögliche. "Wir haben auch einen guten Zulauf hier", stellt er fest. Fuhrmann denkt darüber nach, die Sachbeschädigung bei der Polizei anzuzeigen.

Im Rathaus ist der Fall bereits bekannt. "Wir hatten länger kein Problem mit Vandalismus", berichtet Holger Braun vom Ordnungsamt auf Anfrage. Auch die weiteren beiden Hinweisschilder des Testzentrums im Ort seien noch nie beschädigt worden. Mögliche Zeugen der Tat oder Menschen mit weiteren Hinweisen werden gebeten sich im Rathaus unter Telefon 0 62 26 / 92 79 10 zu melden.