Leingarten. (pol/lyd) Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B293 in Höhe des Umspannwerks ein Auffahrunfall, in den ein Rettungswagen verwickelt ist. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Wie es zu dem Untall kam und ob Personen verletzt wurden, liegt derzeit noch nicht vor.