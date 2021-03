Leimen. (luw) Achtung, außergewöhnliche Masche: Eine 67-Jährige hat mehrere Tausend Euro an eine russisch sprechende Trickbetrügerin verloren. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, gab sich die Täterin als "Wunderheilerin" aus und machte sich den Aberglauben des russlanddeutschen Opfers zunutze. Der Betrug fiel erst 24 Stunden später auf.

Laut Polizei wurde die Frau am Montag gegen 15.30 Uhr auf dem Fußweg zum Einkaufen in der Ernst-Naujoks-Straße an einer Unterführung von einer anderen Frau auf Russisch angesprochen. "Sie stellte sich als ,Margarita I.’ vor und gab an, einen Fluch, der auf der Familie der Dame liege, spüren zu können", berichten die Beamten. Von diesem könne sie die Familie jedoch befreien. Hierzu führte die "Wunderheilerin" ein Ritual mit einem Bindfaden durch. Ein Polizeisprecher beschrieb den "Zaubertrick" auf Nachfrage so: ",Margarita I.’ gab der Geschädigten einen Faden mit Knoten in die Hand, die sie dann zu einer Faust schließen sollte. Dann öffnete sie die Faust wieder und der Knoten war gelöst."

"Geld-Reinigung" im Hinterhof

Vermeintlich zufällig tauchte nun eine weitere russisch sprechende Frau auf, die sich laut Polizei als "Olga" vorstellte und Kundin der angeblichen Heilerin sei. "Margarita I." stellte dem Opfer dann zusätzlich eine "Reinigung ihres Geldes" in Aussicht. Also holte die 67-Jährige mehrere Tausend Euro aus ihrer Wohnung und traf sich erneut mit den Frauen im Hinterhof eines Autohändlers in der Ernst-Naujoks-Straße. "Margarita I." wickelte das Geld in ein Geschirrtuch: Bei diesem "Ritual" sollte sich das Opfer mit dem Rücken zum Geschehen drehen. Dann gab ihr die Betrügerin das Tuchbündel zurück – mit dem Hinweis, es erst am nächsten Tag zu öffnen. Dies befolgte die Frau und stellte am Dienstag fest: Das Bündel war nur noch mit Papier gefüllt und das Geld weg.

"Insbesondere ältere Russen haben wohl oft eine gewisse Nähe zum Aberglauben", erklärte der Polizeisprecher. Übrigens: In Heilbronn hatte die dortige Polizei vor vier Wochen einen Trickbetrug mit exakt dem gleichen Vorgehen, ebenfalls in russischer Sprache, gemeldet. Ob sich die Täterinnen dabei dieselben Namen gaben, war nicht zu erfahren.

Im Leimener Fall wird "Margarita I." als etwa 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß, mit grauen kleinen Augen und hellbraunem kurzem Haar beschrieben. Sie habe eine Kopfbedeckung, Mundschutz und eine weiße Jacke getragen. "Olga" sei demnach etwa 65 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, habe eine kräftige Statur und dunkle kurze Haare. Auch sie habe Kopfbedeckung und Mundschutz getragen; sie sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen und habe "sehr nervös und ungepflegt" gewirkt. Die Polizei bittet unter Telefon 0 62 24 / 1 74 91 24 um Hinweise.