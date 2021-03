Leimen. (pol/rl) Bereits am vergangenen Montag kam es in St. Illgen zu einer Auseinandersetzung in der Pestalozzistraße. Laut Polizeibericht griffen gegen 13.15 Uhr mehrere Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren eine 9-jährige Schülerin in Höhe der Bushaltestelle "Schule" an. Näheres zu der Auseinandersetzung teilte die Polizei in ihrer Mitteilung nicht mit.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Angreifern geben können. Die können sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung setzen.