Leimen. (lesa) Der Kangal, der Ende April in der Römerstraße einen Paketboten angefallen hat, lebt nicht mehr in Leimen. "Der Hundehalter hat seinen Hund freiwillig abgegeben", teilte Ralph Götzmann vom Leimener Ordnungsamt der RNZ mit. "Er hatte ja einige Auflagen zu erfüllen." Nach Informationen des Ordnungsamtsmitarbeiters wurde das Tier an einen neuen Besitzer vermittelt, der jedoch weiter weg wohne.

Der rund eineinhalb Jahre alte Kangal hatte am 27. April einen 25-jährigen Paketboten ins Knie gebissen. Dieser hatte gerade das Anwesen des Hundehalters in der Römerstraße betreten, als der Kangal – eine als sehr territorial geltende Rasse von Herdenschutzhunden – mit dem 16-jährigen Bruder seines Halters von einer Gassi-Runde zurückkehrte. Der Hund hatte sich seinerzeit von der Leine losgerissen und den Paketboten attackiert. Nach dem RNZ-Artikel berichteten Leser aus Leimen, ebenfalls schon von dem Tier angegriffen worden zu sein.

In der Folge war der Hund als "gefährlicher Hund im Sinne der Polizeiverordnung" eingestuft worden. Dies hatte zur Folge, dass das Tier außerhalb des Grundstücks ständig Leine und Maulkorb tragen musste sowie nur noch "von geeigneten Personen über 18 Jahren" ausgeführt werden durfte. Zudem wurde eine erhöhte Hundesteuer verhängt.

Weiterhin wurden gegen den 16-jährigen Bruder des Hundehalters Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. "Die Prüfung des Falles steht in unserem Haus noch am Anfang", so ein Sprecher der mit dem Fall betrauten Heidelberger Staatsanwaltschaft. "Zuverlässige Aussagen zum Stand oder gar Ergebnis der Ermittlungen sind daher derzeit nicht möglich."

Update: Mittwoch, 16. Juni, 20 Uhr

Paketbote von Hund gebissen

Leimen. (pol/lyd) Am frühen Dienstagnachmittag wurde in Leimen ein 25-jähriger Paketzusteller von einem Hund gebissen, teilt die Polizei mit.

Der Mann hatte kurz vor 14 Uhr den Hof eines Anwesens in der Römerstraße betreten, um ein Paket auszuliefern. Währenddessen kam ein 16-Jähriger mit dem Hund seines Bruders vom Gassigehen zurück und betrat ebenfalls den Hof.

Als der Hund, ein Kangal, den Paketboten wahrnahm, riss er sich von der Leine los und rannte auf den 25-Jährigen zu. Er ging auf diesen los und biss ihm ins Knie.

Der Verletzte wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort behandelt und anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Hundehalter war bereits verständigt worden und vor Ort gekommen.

Er sperrte den Hund in einen Außenzwinger im Hofbereich ein. Die Ermittlungen des Polizeipostens Leimen dauern an, zudem wird nun geprüft, inwiefern der Hund aufgrund seiner Aggressivität im Besitz des Hundehalters verbleiben kann.