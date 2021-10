Leimen. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in einem Lokal im Kurpfalz-Centrum kam es am frühen Sonntagmorgen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Kurz vor 4 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einer Personengruppe und einem 31-jährigen Mann. Dabei schlug einer aus der Gruppe dem Mann mit einem Glas gegen den Kopf. Zudem soll bei der Schlägerei das Handy des 31-Jährigen auf den Boden gefallen sein, welches einer Angreifer entwendete.

Der 31-Jährige kam mit einer stark blutenden Wunde in ein nahegelegenes Krankenhaus. Noch ist unklar, wie es zu dem Streit kam. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

Hinweise zum Auslöser des Streits, den Angreifern und zur Schlägerei selbst, erbittet das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0.