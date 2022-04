Leimen. (pol/rl) Mehrere Zehntausend Euro Beute machten die Täter bei dem Einbruch in ein Reihenhaus in St. Ilgen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Täter sollen zwischen Sonntag, 8.30 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, in das Haus in der Wittelsbacherallee eingedrungen sein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen so in das Haus ein. Hier erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld, diverse wertvolle Schmuckstücke und einige Armbanduhren. Der Wert ihrer Beute soll mehrere Zehntausend Euro betragen. Wie hoch der Sachschaden ist, stand am Montag noch nicht fest.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag oder in den Tage davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in oder der Nähe der Wittelsbacherallee gesehen hat, sollte das Hinweistelefon der Polizei unter der 0621/174-4444 anrufen.