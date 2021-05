Leimen. (luw) Wegen einer lebensgefährlichen Schnittverletzung einer 49-Jährigen hat es am Samstag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten in der Großen Kreisstadt gegeben. Vorausgegangen war laut Polizei ein Streit der Frau mit einem 34-Jährigen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In der Warthütte".

"Weit mehr als zehn Streifenwagen", mehrere Kriminalpolizisten und Rettungswagen wurden am Samstag kurz nach 17 Uhr in den Leimener Norden gerufen, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage der RNZ sagte. Demnach wurde die 49-jährige Frau mit einer "schweren Schnittverletzung" in eine Klinik gebracht, es herrschte Lebensgefahr. Ob diese weiterhin besteht, war am Pfingstmontag nicht zu erfahren.

Noch unklar sind auch die Hintergründe der Verletzung und der Zusammenhang mit einem Streit zwischen den beiden genannten Personen. "Es wird in alle Richtungen ermittelt", berichtete die Polizei. Auch über das Verhältnis zwischen dem 34-Jährigen und der verletzten Frau konnte der Polizeisprecher auf Nachfrage nichts sagen.

Am Sonntagnachmittag teilten die Beamten mit, dass es "keine Hinweise auf ein Fremdverschulden" für die Verletzung gebe. "Es wird vielmehr nach derzeitigem Ermittlungsstand von Eigenverschulden ausgegangen", hieß es weiter. Der Mann wurde demnach am Samstagabend befragt, auch die Rechtsmedizin ist an den Ermittlungen beteiligt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg sei der 34-Jährige im Anschluss an seine Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Nun hat das Dezernat Kapitalverbrechen des Polizeipräsidiums Mannheim mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Aufklärung des Falls hoffen die Beamten auch auf die Mithilfe von möglichen Zeugen: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 an die Kriminalpolizei Heidelberg oder an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

Update: Montag, 24. Mai 2021, 19.55 Uhr

Frau erleidet schwere Schnittverletzungen

Leimen. (pol/make) Einer Frau aus Leimen sind am Samstag bei einem Streit lebensgefährlichen Schnittverletzungen zugefügt worden. Laut Polizeiangaben kam es zwischen der 49-Jährigen und einem 34-Jährigem in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zur Auseinandersetzung. Die Verletzungen stammen laut aktuellem Ermittlungsstand jedoch nicht von dem 34-Jährigen.

Um kurz nach 17 Uhr wurde die 49-Jährige mit einer schweren Schnittverletzung in eine umliegende Klinik eingeliefert. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch der 34-Jährige vernommen und die Rechtsmedizin Heidelberg hinzugezogen. Insgesamt ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird vielmehr nach derzeitigem Ermittlungsstand von Eigenverschulden ausgegangen.

Der 34-jährige Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Gesundheitszustand der 49-Jährigen ist unverändert. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Update: Sonntag, 23. Mai 2021, 13.27 Uhr