Leimen. (pol/make) Einer Frau aus Leimen sind am Samstag bei einem Streit lebensgefährlichen Schnittverletzungen zugefügt worden. Laut Polizeiangaben kam es zwischen der 49-Jährigen und einem 34-Jährigem in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zur Auseinandersetzung. Die Verletzungen stammen laut aktuellem Ermittlungsstand jedoch nicht von dem 34-Jährigen.

Um kurz nach 17 Uhr wurde die 49-Jährige mit einer schweren Schnittverletzung in eine umliegende Klinik eingeliefert. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch der 34-Jährige vernommen und die Rechtsmedizin Heidelberg hinzugezogen. Insgesamt ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird vielmehr nach derzeitigem Ermittlungsstand von Eigenverschulden ausgegangen.

Der 34-jährige Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Gesundheitszustand der 49-Jährigen ist unverändert. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Update: Sonntag, 23. Mai 2021, 13.27 Uhr